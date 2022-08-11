Действия Киева в отношении ЗАЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы – Небензя

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Преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он отметил, что Москва не раз предупреждала Запад, что Киев может пойти на "чудовищные и безрассудные шаги". Небензя выразил мнение, что последствия таких решений аукнутся далеко за пределами Украины.

Он также назвал абсурдными обвинения Киева в адрес России в атаках на станцию. По его словам, у российских военных нет причин обстреливать ЗАЭС, так как она находится под контролем РФ.

Вместе с тем Небензя напомнил, что если атаки ВСУ продолжатся, то катастрофа может произойти в любой момент.

"Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. И это еще самые оптимистичные экспертные прогнозы", – приводит слова дипломата ТАСС.

Он также считает, что ответственность за произошедшее ляжет на западных спонсоров Киева.

При этом Небензя выразил надежду, что визит экспертов МАГАТЭ состоится в скором времени и что генсек ООН не станет препятствовать проведению данной миссии через подотчетные ему департаменты.

"Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее – возможно даже, до конца августа", – подчеркнул дипломат.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время немедленная угроза ядерная безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

