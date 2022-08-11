Власти зафиксировали 3 попадания снарядов в район хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС

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Минимум три попадания снарядов зафиксировали в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения", – написал Балицкий.
По его словам, радиационный фон на территории АЭС остается в норме. В случае удара ВСУ по хранилищу власти разработали план действий, в том числе по эвакуации жителей.
Известно, что на Запорожской АЭС хранятся более тысячи тонн радиоактивных отходов. Они могут сделать не приспособленной к жизни всю территорию, добавил Балицкий.
Линия электропередачи подстанции "Каховская" повреждена в результате обстрела города Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил Балицкий. Клубы дыма, которые фиксируют жители в соцсетях, образовались из-за пожара на поле, произошедшего после обрыва линий.
Как заявил Балицкий, Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв "грязной бомбы".
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали насосные станции в Розовском районе Запорожской области. В результате удара была уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение и гаражи.
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