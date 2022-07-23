Украинские беспилотники нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области

Фото: Telegram-канал Евгения Балицкого

Украинские беспилотники атаковали насосные станции в Розовском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

"Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области", – говорится в публикации.

Отмечается, что в результате удара, есть повреждения. По предварительной информации, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение и гаражи.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли территорию Запорожской области из тяжелой артиллери. По его словам, украинские бойцы заняли позиции в южных пригородах Запорожья – Кушугуме, Балабино и других.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.