Артиллерия ВСУ обстреляла Запорожскую область

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

ВСУ обстреляли территорию Запорожской области из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"Боевики Зеленского произвели обстрел освобожденных территорий Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии", – написал он в публикации.

По его словам, украинские бойцы заняли позиции в южных пригородах Запорожья – Кушугуме, Балабино и других.

Ранее Рогов заявил, что Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем Киева. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов, сказал он.

Рогов отметил, что специалистам Международного агентства по атомной энергии необходимо зафиксировать все нарушения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.