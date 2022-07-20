Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Фото: телеграм-канал SHOT
Три украинских беспилотника атаковали Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
"Три дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по территории ЗАЭС. По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте", – написал он.
В беседе с ТАСС он позднее уточнил, что с самой атомной электростанцией все хорошо.
Ранее Рогов заявил, что Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем Киева. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов, сказал он.
Рогов отметил, что специалистам Международного агентства по атомной энергии необходимо зафиксировать все нарушения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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