В ДНР заявили, что ВСУ пытались перейти в контрнаступление в Запорожье

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Вооруженные силы Украины попытались перейти в контрнаступление в Запорожской области, заявил замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов. Об этом сообщает ТАСС.

"Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе – это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось", – рассказал Безсонов.

По словам чиновника, атаку отбили "Ураганы", вследствие чего новое контрнаступление на обозначенном участке невозможно повторить в ближайшее время.

Замглавы Мининформации добавил, что в данный момент наращивается группировка сил и средств в направлении Северска, Соледара и Артемовска. На основном участке фронта продолжаются позиционные бои.

Ранее замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил о ракетном ударе украинских войск по гидроэлектростанции в Новой Каховке. В результате атаки пострадали несколько людей.