В Херсонской области сообщили о ракетном ударе по ГЭС в Новой Каховке

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Украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Об этом сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, удар был нанесен утром. Он добавил, что в результате происшествия есть пострадавшие.
Региональные власти отметили, что ПВО отразили атаку и предотвратили выход станции из строя. Угрозы для Северо-Крымского канала нет.
"Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области", – приводит слова главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо РИА Новости.
Ранее сообщалось, что две доставленные из Великобритании установки ракетного комплекса Harpoon были уничтожены в Одесской области. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что объекты поразили высокоточным оружием морского базирования.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские войска поразили четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в ДНР
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