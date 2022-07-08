В Минобороны РФ заявили об уничтожении установок комплексов Harpoon в Одесской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Две доставленные из Великобритании установки ракетного комплекса Harpoon были уничтожены в Одесской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon", – отметил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с Запада на Украину было доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов с целью затягивания конфликта.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение стран Североатлантического альянса увеличить помощь Украине нагнетает ситуацию. По его словам, ни на одном из прошедших саммитов не было призывов к миру.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

