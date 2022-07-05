Шойгу заявил о масштабных поставках вооружения Украине странами Запада

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Свыше 28 тысяч тонн военных грузов доставлены на Украину с Запада, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов", – приводит РИА Новости его слова.

Таким образом западные страны пытаются затянуть украинский конфликт, отметил министр обороны РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение стран Североатлантического альянса увеличить помощь Украине нагнетает ситуацию. Он подчеркнул, что ни на одном из прошедших саммитов не было призывов к миру.

По словам представителя Кремля, Россия слышит лишь заявления о "достаточно милитаристских намерениях", которые провоцируют напряженность в регионе, но при этом соответствуют архитектуре и задачам Альянса, являющегося механизмом конфронтации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

