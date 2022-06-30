Лондон выделит еще 1,2 млрд долларов на военную помощь Украине

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Правительство Великобритании выделит дополнительно 1,2 млрд долларов на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Новый пакет помощи Украине будет включать "комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы".

Ранее стало известно, что Соединенное Королевство ввело новый санкционный пакет в отношении России, в него включили запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза.

Также Британия запретила поставку в Россию авиатоплива, товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить новые санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет войска с Украины.

В Палате общин британского парламента Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет отказываться от импорта товаров из РФ, а также продолжит поставлять Киеву оружие и поддерживать попытки Украины "вытеснить Россию со своей территории".

