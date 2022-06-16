Глава МИД Британии призвала Запад поддержать Украину в переговорах с РФ

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Запад должен поддержать Украину в переговорах с Россией, усилив позицию Киева. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время выступления в Палате общин британского парламента.

По ее словам, до этого РФ показывала, что не настроена на серьезные переговоры. Трасс отметила, что Запад не может позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы страна отказалась от своей территории.

"На уровне G7 и НАТО мы делаем все возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты. Мы также должны обеспечить участие наших друзей из стран Балтии и Польши", – приводит слова Трасс ТАСС.

Вместе с тем она добавила, что ответ на агрессию Москвы будет дан с помощью силы. Трасс пообещала, что Британия никогда не отойдет от своих обязательств перед Киевом. Она выразила мнение, что необходимо продолжать поставлять Украине дальнобойные вооружения.

Глава МИД Великобритании пообещала сохранять давление на Россию и добиваться ее международной изоляции. По мнению политика, действия Москвы должны иметь последствия.

"Чтобы потенциальные агрессоры по всему миру выучили урок, (Владимир. – Прим. ред.) Путин не только должен проиграть эту войну, ему также нельзя дать извлечь из нее какую бы то ни было выгоду. Любые будущие акты агрессии должны быть предотвращены, а Россия должна быть изолирована на мировой арене", – подчеркнула Трасс.

Ранее помощник президента РФ, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной, Владимир Мединский заявил, что действия Киева в вопросе возобновления переговоров с Москвой заставляют полагать, что украинским властям не нужен мир. Он напомнил, что с момента прекращения переговорного процесса между Москвой и Киевом прошло уже два месяца.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

