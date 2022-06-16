Песков оценил возможность продолжения переговоров с Украиной

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Сейчас с трудом можно рассчитывать на продолжение переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас переговоры застопорились.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО. По его словам, российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы завершить боевые действия на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

