Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

17:41

Диалог между Москвой и Киевом был прекращен по инициативе Запада – Патрушев

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия на Украине.

"Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога", – сказал Патрушев.

Он пояснил, что Запад систематически накачивал Украину оружием, а также поощрял русофобские, нацистские и милитаристские настроения в Киеве. Патрушев отметил, что Россия неоднократно предостерегала НАТО от ведения такой политики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что через день после российско-украинской встречи в Стамбуле 29 марта Запад запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Он напомнил, что тогда Украина выдвинула предложение о решении вопроса, а Россия взяла их за основу.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и Украины "заглохли". По его словам, после передачи Москвой проекта договоренностей никаких подвижек не было.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать