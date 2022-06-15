Диалог между Москвой и Киевом был прекращен по инициативе Запада – Патрушев

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия на Украине.

"Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога", – сказал Патрушев.

Он пояснил, что Запад систематически накачивал Украину оружием, а также поощрял русофобские, нацистские и милитаристские настроения в Киеве. Патрушев отметил, что Россия неоднократно предостерегала НАТО от ведения такой политики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что через день после российско-украинской встречи в Стамбуле 29 марта Запад запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Он напомнил, что тогда Украина выдвинула предложение о решении вопроса, а Россия взяла их за основу.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и Украины "заглохли". По его словам, после передачи Москвой проекта договоренностей никаких подвижек не было.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.