В переговорах России и Украины "все заглохло" – Ушаков

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Переговоры России и Украины "заглохли", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, после передачи Москвой проекта договоренностей никаких подвижек не было.

Ушаков напомнил, что последняя очная встреча представителей России и Украины состоялась в Стамбуле.

"15 апреля был передан наш подработанный проект, который на данный момент так и остался последним, потому что никакой реакции не было. После этого, может быть, были какие-то контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей, а потом вообще все заглохло", – цитирует слова Ушакова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался относительно условий встречи двух президентов. По его словам, встреча глав государств возможна только для финализации некоего итогового документа, разработка которого, однако, была остановлена.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

