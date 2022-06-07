Италия, ФРГ и Франция не поддерживают требование Зеленского о передаче Крыма Украине – СМИ

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Германия, Франция и Италия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче контроля над Крымом Украине, заявил американский обозреватель Патрик Бьюкенен.

"Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года", – написал он в своей статье для American Conservative.

Он отметил, что в данном вопросе Зеленского поддерживают только некоторые страны Восточной Европы. Бьюкенен также заявил, что Берлин, Париж и Рим выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине.

В мае украинский лидер в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 заявил, что официальный Киев никогда не признает Крым частью России, а также не согласится на автономию ДНР и ЛНР. При этом в марте в интервью американскому телеканалу ABC Зеленский заявлял, что готов обсуждать вопросы принадлежности этих территорий. Он подчеркивал, что стороны могут найти компромисс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ни с кем обсуждать вопрос принадлежности Крыма, в том числе в рамках переговоров с украинской стороной. Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли Россия и Украина достичь договоренностей по Крыму на фоне звучащих в Киеве призывов вернуть полуостров военным путем.

В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.