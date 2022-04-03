Посол РФ в Турции прокомментировал вопрос о принадлежности Крыма

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Ответ на вопрос о принадлежности Крыма является четким и ясным, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. По его мнению, это то же самое, что спросить у турка, чей Хатай.

Он рассказал, что один из украинских журналистов любил начинать интервью с российскими общественными и государственными деятелями с вопроса о принадлежности Крыма. По словам дипломата, такая постановка вопроса является заведомо "конфликтогенной", поэтому сразу выводит либо на нужное интервьюеру политическое заявление, либо на ссору.

"Действительно, а чей Крым? А чей Иерусалим? А если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный <...>. Так вот и в России – если спросить русского, чей Крым – ответ будет четкий и ясный", – написал Ерхов в статье для газеты Aydınlık.

Хатай – регион на юге Турции. Административно-территориальной единицей этой республики он стал в 1939 году после референдума. Однако Сирия до начала 2000-х годов не признавала законность голосования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ни с кем обсуждать вопрос принадлежности Крыма, в том числе в рамках переговоров с украинской стороной. Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли Россия и Украина достичь договоренностей по Крыму на фоне звучащих в Киеве призывов вернуть полуостров военным путем.