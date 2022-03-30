В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

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Россия не будет ни с кем обсуждать вопрос принадлежности Крыма, в том числе в рамках переговоров с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли Россия и Украина достичь договоренностей по Крыму на фоне звучащих в Киеве призывов вернуть полуостров военным путем.

"Крым – это часть РФ, по нашей Конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей Конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем", – подчеркнул Песков.

Также он оставил без комментариев вопрос об обсуждаемой на переговорах теме стран – гарантов безопасности Украины, переадресовав его главе делегации РФ Владимиру Мединскому.

"Мой коллега Мединский будет сегодня дополнительно информацию формулировать, можно обратиться к нему", – заключил Песков.

Ранее Мединский сообщил, что украинская сторона в рамках переговоров заявила о готовности отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Кроме того, стороны договорились, что для реализации внеблокового безъядерного статуса Украины будет создан перечень государств – гарантов безопасности страны. Мединский пояснил, что гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.