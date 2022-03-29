Фото: ТАСС/Александр Река
Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский в эфире Первого канала.
"В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", – сказал Мединский.
По его словам, гарантии безопасности для Киева не распространяются на ту часть Украины, которую украинские власти называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Новый раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. В настоящий момент они завершены.
По итогам встречи Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспектах. Он также подчеркнул, что российская сторона получила понятно сформулированную позицию Киева.
Также он рассказал, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Киев отказывается от желания вернуть Крым и Донбасс военным путем – Мединский
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