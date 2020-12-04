Песков заявил, что РФ продолжит доводить свою позицию по Крыму до Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Россия продолжит терпеливо и последовательно доводить до Турции свою позицию о принадлежности Крыма, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос остается серьезным разногласием между двумя странами. Он добавил, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова никак не может обсуждаться.

Представитель Кремля также отметил, что отношения между РФ и Турцией важны для обеих стран, и в том числе с позиций региональной безопасности и стабильности.

"Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения интересов друг друга", – цитирует его ТАСС.

2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что приветствует проект "Крымская платформа". Эта программа рассчитана на возвращение полуострова в состав Украины.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом. Турецкий лидер отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Также Эрдоган выразил поддержку крымским татарам.

Владимир Путин позже заявил, что позиция лидера Турции Тайипа Эрдогана по принадлежности Крыма не важна. Президент РФ назвал главным то, что интересы России надежно защищены.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, который, как неоднократно указывала Москва, прошел с соблюдением международных норм, так что вопрос о статусе полуострова закрыт.