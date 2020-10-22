Путин прокомментировал позицию Эрдогана по Крыму

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Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что позиция лидера Турции Тайипа Эрдогана по принадлежности Крыма не важна. Глава государства назвал главным то, что интересы России надежно защищены.

"Что касается каких-то устремлений президента Турции по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это неинтересно, потому что интересы России надежно защищены. И в этом вы можете ни на секунду не сомневаться", – сказал Путин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом. Турецкий лидер отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины.

Также Эрдоган выразил поддержку крымским татарам. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого лидера за участие в проекте "Крымская платформа". Эта программа рассчитана на возвращение полуострова в состав Украины.