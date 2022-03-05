В МИД РФ назвали принадлежность Крыма России аксиомой на переговорах с Украиной

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Вопрос принадлежности Крыма России не обсуждается с Украиной, поскольку является аксиомой, а не условием переговорного процесса. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Это даже не условие, это очевидная аксиома. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России абсолютно легитимно, демократично, окончательно и бесповоротно. <...> Это не подлежит никаким обсуждениям", – сказал дипломат.

Он напомнил, что вхождение полуострова в состав России было законным, поскольку основывалось на праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.

В то же время он указал на неприемлемое для России условие переговоров. По его словам, речь идет о вступлении Украины в НАТО и, соответственно, размещении на ее территории военных баз и вооружений Альянса. Полищук отметил, что смысл демилитаризации как раз и заключается в освобождении Украины от инфраструктуры западного военного блока.

Ранее Владимир Путин напомнил, что, помимо денацификации и демилитаризации Украины, целью российской спецоперации является придание стране нейтрального статуса. Последнее, отметил он, гарантирует, что Украина не станет частью Североатлантического альянса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

