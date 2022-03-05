Путин объяснил, для чего нужен нейтральный статус Украины

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Нейтральный статус Украины необходим как гарантия невхождения этой страны в НАТО. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с женским летным составом российских авиакомпаний.

Президент напомнил, что, помимо денацификации и демилитаризации Украины, целью российской спецоперации является придание стране нейтрального статуса.

"Почему? Потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся", – объяснил он.

До этого глава государства признал, что в России, как и на Украине, есть неонацисты. В то же время он обратил внимание, что в РФ, в отличие от соседней страны, представители радикальных политических течений не занимают государственные должности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

