В России тоже есть неонацисты, но не в правительстве, как на Украине – Путин

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В России есть политические радикалы, однако они не являются членами правительства, как на Украине, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Вот я с коллегами западными разговариваю: "А чего такого? У вас тоже есть радикалы". Да, у нас есть, но у нас нет в правительстве радикалов", – сказал он.

По словам Путина, все признают, что в составе украинского кабмина есть подобные элементы.

Ранее президент РФ заявил, что не верит в возможность достижения договоренностей с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Президент России обратился к украинским военным, призвав их взять власть в стране в свои руки.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.