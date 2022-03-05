Путин заявил, что российские военные на Украине сражаются за будущее

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Владимир Путин заявил, что решение о начале специальной военной операции на Украине было тяжелым. Об этом президент РФ заявил на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.

"Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение, тяжелое решение без всяких сомнений", – сказал президент России.

По словам Путина, российские военные сражаются и погибают на Украине за будущее страны, борясь с реальными угрозами.

"Это не какая-то ерунда надуманная. И ребята наши, которые там сейчас сражаются, жизни свои кладут, сражаются за наше будущее, за будущее наших детей", – отметил глава государства.

Президент также сообщил, что украинские силовики удерживают в заложниках более шести тысяч иностранцев. В частности, такие случаи были зафиксированы в Сумах и Харькове.

"В Харькове (находятся. – Прим. ред.) свыше шести тысяч молодых людей, студентов. Согнали на железнодорожный вокзал и держат уже третьи сутки", – пояснил Путин.

Глава государства отметил, что информация об этих эпизодах была доведена до киевских властей, лидеров стран Запада и генерального секретаря ООН.

"Никто ничего не делает, а еще хуже относятся к тем людям, которых сами считают своими гражданами: просто реально впрямую прикрываются ими как живым щитом", – заявил Путин.

Президент добавил, что предложения российской стороны по урегулированию ситуации на Украине были представлены киевским властям.

"Надеемся, что они на это положительно отреагируют", – сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Президент также отметил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

