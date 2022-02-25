Путин заявил, что не ожидает договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов" из Киева

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что не верит в возможность достижения договоренностей с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Президент России обратился к украинским военным, призвав их взять власть в стране в свои руки.
"Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", – заявил Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Ранее Путин заявил, что основные боестолкновения российских Вооруженных сил в ходе спецоперации на Украине происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими подразделениями. По словам президента России, неонацисты также выполняют функцию заградотрядов в составе регулярных украинских частей.
Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
ВС России принимают все меры для недопущения жертв местного населения Украины – МО РФ
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