Путин призвал военнослужащих Украины не идти на поводу у нацистов

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Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим с призывом не идти на поводу у нацистов и не допустить использования детей в качестве живых щитов.

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки", – сказал президент России в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин отметил, что российской стороне будет проще договориться с украинскими военными, чем с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве". По словам Путина, националисты взяли в заложники весь украинский народ.

Также он сообщил, что основные боестолкновения российских Вооруженных сил в ходе спецоперации на Украине происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими подразделениями.

"Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями Вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе и кровь мирных граждан в народных республиках", – заявил Путин.

По словам президента России, националистические элементы также выполняют функцию заградотрядов в составе регулярных украинских частей.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обвинил киевское руководство в применении террористических методов ведения войны. По его словам, украинские силовики используют мирных жителей в качестве живого щита. В то же время российские военнослужащие принимают все меры, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

