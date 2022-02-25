Советники из ЦРУ и Пентагона научили Киев провоцировать огонь по местным жителям – МО РФ

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Советники из Пентагона и ЦРУ научили украинскую столицу провоцировать огонь по мирному населению, заявил ТАСС официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям", – заявил Конашенков.
По его словам, использование Киевом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций собственной артиллерии является военным преступлением.
Конашенков уточнил, что такая схема отчетливо известна, так как данной тактикой нередко пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других государствах.
До этого представитель Минобороны РФ отмечал, что российские военные не намерены наносить удары по жилым районам Киева. Обращаясь к украинским гражданам, Конашенков обвинил киевское руководство в применении террористических методов ведения войны.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.
Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В ДНР сообщили о гибели в Донецке мирной жительницы в результате обстрела ВСУ
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