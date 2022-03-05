Запад не замечал числа убитых в Донбассе с 2014 года – Путин

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Владимир Путин заявил, что страны Запада не обращали внимания на число погибших в Донбассе за период с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

"От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы! Более 500 детей убиты или искалечены", – заявил глава государства во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

3 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В беседе он отметил, что украинские власти саботировали Минские договоренности, а западные страны не прилагали усилий, чтобы склонить Киев к выполнению договора.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.