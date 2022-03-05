Путин назвал условия для введения военного положения в РФ

Фото: Москва 24
Президент РФ Владимир Путин назвал условия для введения военного положения в стране.
На встрече с представительницами летного состава российских авиакомпаний глава государства объяснил, что такая мера предусмотрена на случай внешней агрессии против России. Президент подчеркнул, что сейчас таких обстоятельств нет, и выразил надежду, что не появится в дальнейшем.
"Что касается особого положения – там несколько вариантов – военное положение, вот это особое положение. Оно вводится тоже указом и по решению Совета Федерации в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз", – пояснил президент.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой публикации о возможном введении военного положения в некоторых регионах России и запрете на выезд для мужчин призывного возраста за рубеж.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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