Путин назвал условия для введения военного положения в РФ

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Президент РФ Владимир Путин назвал условия для введения военного положения в стране.

На встрече с представительницами летного состава российских авиакомпаний глава государства объяснил, что такая мера предусмотрена на случай внешней агрессии против России. Президент подчеркнул, что сейчас таких обстоятельств нет, и выразил надежду, что не появится в дальнейшем.

"Что касается особого положения – там несколько вариантов – военное положение, вот это особое положение. Оно вводится тоже указом и по решению Совета Федерации в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз", – пояснил президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой публикации о возможном введении военного положения в некоторых регионах России и запрете на выезд для мужчин призывного возраста за рубеж.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

