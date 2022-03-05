Националисты пресекают попытки выхода людей по гуманитарным коридорам в сторону РФ – МО

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Националисты пресекают попытки выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам в сторону России на Волновахском и Мариупольском направлениях, а также из Харькова и Сум. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, на этих направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, однако национальные батальоны категорически пресекают попытки выхода мирных жителей в сторону Российской Федерации.

Мизинцев отметил, что РФ выполнила все условия, выдвинутые украинской стороной, – и по маршруту, и по обеспечению безопасности. В итоге вместо режима тишины получилась оперативная пауза для националистов для перегруппировки и укрепления их позиций в указанных населенных пунктах, добавил он.

Генерал-полковник также заявил, что, несмотря на срыв гуманитарной операции, Россия готова и дальше работать по немедленному разрешению кризисной ситуации.

Ранее российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

До этого в Минобороны РФ призвали российский МИД оказать воздействие на власти Украины с тем, чтобы в стране были оперативно организованы гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей. Также МИД попросили посодействовать прекращению украинскими властями противоправных действий в отношении граждан как самой Украины, так и других государств.

Глава российского центра обороны генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что почти во всех областях Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Речь идет в том числе о Киеве, Мариуполе, Харькове, Сумах, а также еще 20 крупных населенных пунктах. Это обусловлено в том числе их блокировкой силами нацистов, которые не выпускают мирных жителей в безопасные места, утверждает он.

Накануне в министерстве обороны России рассказали о спланированных 35 гуманитарных акциях в четырех областях Украины, а также в ДНР и ЛНР. Среди подготовленных для передачи предметов первой необходимости, как уточнил генерал-полковник Михаил Мизинцев, присутствуют в том числе продукты питания и лекарства.

До этого сообщалось, что из Крыма доставили в Геническ 20 тонн гуманитарного груза, который распределили на продуктовые наборы для дальнейшей раздачи людям.

В Харьковскую область также прибыла гуманитарная колонна из Белгорода. Для людей привезли крупы, тушенку, кондитерские изделия, бутилированную воду и средства гигиены. Продовольствие собирали жители области, в том числе местные предприниматели.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Белоруссии вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По его итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось в том числе договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

