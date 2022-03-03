Песков назвал уткой слухи о планах военного положения в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой публикации о возможном введении военного положения в некоторых регионах России и запрете на выезд для мужчин призывного возраста за рубеж.

"Это утки, это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он призвал граждан аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обманов.

Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, за публикацию непроверенной информации о действиях российских вооруженных сил.

За распространение ложных сведений о действиях военнослужащих РФ в ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР будет предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.

Уточняется, что если при этом используется служебное положение или существуют корыстные цели, то штраф составит до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы – от 5 до 10 лет. Если же публикация фейковой информации повлекла тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.