Песков заявил, что Европа и США не могут изолировать такую страну, как Россия

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Евросоюз и Соединенные Штаты не способны изолировать такую страну, как Россия, путем введения санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в Кремле обеспокоены приостановкой экономических отношений и введением различных ограничений со стороны США, Канады, Японии и европейских стран.

"Но это не означает изоляции России. Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия", – сказал Песков.

Ранее Песков заявил об отсутствии шансов на успех у персональных санкций, если их цель – сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки Владимира Путина.

Ситуация в российской экономике обострилась после того, как 23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.