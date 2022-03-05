Путин заявил, что ни один призывник не участвует в операции ВС РФ на Украине

Фото: ТАСС/Стрингер

Владимир Путин заявил, что ни один призывник не участвует в операции Вооруженный сил РФ на Украине. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с женщинами летного состава авиакомпаний РФ.

"В этой операции принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет, ни одного. И мы не планируем этого делать, не собираемся. Повторю еще раз, в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни: защищать Родину", – заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что резервистов также не планируют привлекать к спецоперации РФ. Он напомнил, что данную категорию людей регулярно вызывают на сборы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная служба является привилегией, а не наказанием. Так он прокомментировал законопроект об отправке в Донбасс на военную службу граждан, протестующих против российской спецоперации на Украине.

3 марта депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает привлечение к военной службе в Донбассе граждан РФ, участвующих в незаконных акциях против спецоперации РФ на Украине. По мнению парламентариев, люди, дискредитирующие по этому поводу власти и Вооруженные силы РФ, должны лично увидеть, во что Киев превратил ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

