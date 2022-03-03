Прокуратура напомнила об ответственности за вовлечение граждан в незаконные акции

15:02
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Призывы к проведению незаконных акций против российской спецоперации на Украине идут от запрещенных в РФ экстремистских организаций. Об этом заявили в Генпрокуратуре России.
"В сети интернет распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных антивоенных акций. Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности", – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Граждан РФ призвали не поддаваться на провокации. В Генпрокуратуре отметили, что участие в подобных акциях расценивается как вовлечение в деятельность радикальных организаций, что преследуется по закону и грозит уголовной ответственностью.
В ведомстве подчеркнули, что каждому факту участия в незаконных акциях, организованных экстремистами, будет дана правовая оценка.
Накануне в Госдуму внесли поправку в законопроект о мерах противодействия на недружественные действия США и других западных государств. Она предусматривает введение наказания в виде лишения свободы сроком до 15 лет за распространение фейковой информации о действиях Вооруженных сил РФ. Позже данную поправку одобрил комитет ГД по госстроительству и законодательству.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ
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