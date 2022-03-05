Российские военные возобновили наступление после отказа Киева продлить режим тишины

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Российские военные возобновили наступательные действия из-за отказа Киева продлить режим тишины и оказать воздействие на свои батальоны. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

Как отметил Конашенков, из-за действий националистов по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.

"В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия с 18:00 по московскому времени возобновлены", – сказал представитель Минобороны.

Конашенков также рассказал, что с начала спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили 2 119 объектов военной инфраструктуры Украины. Речь идет в том числе о 90 боевых самолетах, 748 танках, 532 военных автомобилях, а также 274 артиллерийских установках.

3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны смогли договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для мирного населения.

Спустя два дня Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. По данным Народной милиции ДНР, из Мариуполя вышли 17 человек, а из Волновахи – никто.

Во второй половине дня в субботу Минобороны РФ сообщило, что попытки выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам в сторону России пресекаются националистами. В ведомстве отметили, что возникшая пауза в итоге позволила националистам совершить перегруппировку и укрепить свои позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

