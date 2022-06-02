Переговоры Москвы и Киева возможны только на российских условиях – Матвиенко

Фото: depositphotos/booblikuk

Российско-украинские переговоры возможны только с учетом условий, которые поставила Москва. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Зимбабве.

"Переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий", – цитирует ее ТАСС.

Сенатор также отметила, что Россия готова продолжать переговорный процесс, однако не станет уговаривать Украину включиться в него.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва озвучила все свои требования по разрешению ситуации вокруг Украины, однако Киев тормозит переговорный процесс. Он предположил, что украинские власти не готовы к мирному урегулированию из-за давления западных кураторов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

