Переговоры Москвы и Киева возможны только на российских условиях – Матвиенко

Фото: depositphotos/booblikuk
Российско-украинские переговоры возможны только с учетом условий, которые поставила Москва. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Зимбабве.
"Переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий", – цитирует ее ТАСС.
Сенатор также отметила, что Россия готова продолжать переговорный процесс, однако не станет уговаривать Украину включиться в него.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва озвучила все свои требования по разрешению ситуации вокруг Украины, однако Киев тормозит переговорный процесс. Он предположил, что украинские власти не готовы к мирному урегулированию из-за давления западных кураторов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров заявил, что Запад сознательно настраивал Украину против России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: