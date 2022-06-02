Украинские власти "морозят" переговоры с Россией – Песков

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Москва все свои требования по разрешению ситуации вокруг Украины озвучила, однако Киев тормозит переговорный процесс. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры", – сказал представитель Кремля.

По его словам, украинские власти, будучи под давлением со стороны западных кураторов, предпочитают переговорному процессу другой вариант решения ситуации.

Ранее Песков высказался касательно условий встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, встреча глав государств возможна только для финализации некоего итогового документа, разработка которого, однако, была остановлена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

