Между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Контакты между Кремлем и администрацией США сейчас фактически отсутствуют, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что все стороны хотят избежать прямого столкновения России и НАТО.

"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, в том числе Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и, что самое главное, в Вашингтоне, в том числе на высшем уровне", – заявил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации итогового документа. В то же время представитель Кремля напомнил, что разработка соответствующего документа была остановлена, до сих пор ее никто не возобновил.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

