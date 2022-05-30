Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия – Украина – ООН

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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести встречу между делегациями России, Украины и ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции.

"Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН", – говорится в сообщении.

Ранее турецкий лидер заявил, что страна не может отказаться от отношений с Россией в том числе из-за того, что для нее важен российский газ. При этом Эрдоган отметил, что у Анкары нет намерений разрывать отношения ни с Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

