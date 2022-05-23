Турция не будет ввязываться в "шоу по Украине" – Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не намерена вмешиваться в ситуацию по Украине. По его словам, отношения с Россией продолжаются во всех плоскостях.

"Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее турецкий лидер заявил, что страна не может отказаться от отношений с Россией, в том числе для нее важен российский газ. При этом Эрдоган отметил, что у Анкары нет намерений разрывать отношения ни с Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

