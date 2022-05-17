Турция за членство Финляндии и Швеции в НАТО просит снять санкции за покупку С-400 – СМИ

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Турция взамен согласия на членство Швеции и Финляндии в НАТО требует включить ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, у Турции также есть запрос к США на приобретение боевых самолетов F-16, а также комплектов для модернизации ранее приобретенных.

Ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку в противном случае Альянс станет прибежищем террористов.

Глава турецкого государства также сообщил, что делегации данных скандинавских государств планируют приехать в Турцию с визитом. По его словам, это не изменит позицию Анкары. Он также напомнил, что Финляндия и Швеция вводили против Турции санкции, что также влияет на ее отношения с этими странами.

Правительство Швеции приняло решение подать заявку на членство в НАТО. До этого о данном решении сообщала правящая партия страны, которая тем не менее отмечала, что Стокгольм выступит против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

А 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

