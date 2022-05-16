Турция не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО – Эрдоган

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Турция не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку в противном случае Альянс станет прибежищем террористов. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать да, пусть не обижаются", – цитирует его РИА Новости.

Анкара не верит заявлениям Хельсинки и Стокгольма о том, что те не станут поддерживать террористов (имеются в виду члены Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. – Прим. ред.), подчеркнул Эрдоган.

Глава турецкого государства также сообщил, что делегации данных скандинавских государств планируют приехать в Турцию с визитом. По его словам, это не изменит позицию Анкары. Он также напомнил, что Финляндия и Швеция вводили против Турции санкции, что также влияет на ее отношения с этими странами.

Ранее лидер ведущей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер пригрозил Турции изоляцией в НАТО, если та попытается заблокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс.

В понедельник стало известно, что правительство Швеции приняло решение подать заявку на членство в НАТО. До этого о данном решении сообщала правящая партия страны, которая тем не менее отмечала, что Стокгольм выступит против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

А 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

