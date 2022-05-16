В МИД заявили, что РФ не смирится со вступлением Финляндии в НАТО

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У НАТО не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он добавил, что ситуация в свете происходящих событий меняется радикально. Замглавы МИД РФ отметил, что из-за этого безопасность Финляндии и Швеции не укрепится.

"Все это – отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире политикоформирующими кругами на западе и, в частности, в странах Северной Европы", – приводит слова Рябкова "Интерфакс".

То, в какой форме Россия будет обеспечивать свою безопасность, подчеркнул он, будет зависеть от практического следствия присоединения стран к НАТО.

Ранее правящая партия Швеции заявила, что страна официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В партии подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

