Швеция приняла решение о подаче заявки в НАТО

Фото: depositphotos/peter77

Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правящую партию страны.

"На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", – указано в заявлении.

В партии подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с финским лидером назвал ошибкой отказ Финляндии от политики нейтралитета. Он также отметил, что такое решение может негативно сказаться на отношениях с РФ.