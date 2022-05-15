Глава МО Белоруссии допустил серьезное расширение ОДКБ в ближайшие годы

18:24
Фото: ТАСС/Андрей Стасевич/БелТА
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин не исключил, что в ближайшие годы Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться и в нее войдут десятки новых стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника белорусской военной газете "Во славу Родины".
"Я думаю, что организация будет расширяться. <...> Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", – сказал Хренин.
По его словам, организация уже сумела продемонстрировать свою боеготовность и в то же время миролюбие. Угрозы и вызовы постоянно меняются, однако цветные революции, терроризм и преступность никуда не исчезнут – на их фоне и будет развиваться ОДКБ, ища средства противодействия им, заключил белорусский министр.
Данное заявление прозвучало на фоне возможного расширения НАТО. Так, ранее 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Швеция, скорее всего, последует примеру своего скандинавского соседа.
Власти Финляндии подадут заявку на членство в НАТО
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