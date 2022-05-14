МИД не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская реакция на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет основана на тщательном анализе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса", – заявил дипломат.

По словам Грушко, в министерстве иностранных дел учтут все факторы, которые влияют на безопасность в конкретном регионе.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ранее заявил, что перспектива вступления Финляндии и Швеции в НАТО может привести к расколу Североатлантического альянса.

Ранее в мае глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. По его словам, Швеция рассматривает те же сроки.