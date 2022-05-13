В Госдуме предрекли раскол в НАТО в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Финляндия и Швеция могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс, считает депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
По словам парламентария, расстановка сил в НАТО нисколько не располагает к вступлению новых членов, тем более на фоне недовольства Турции, которая является старейшим участником Североатлантического альянса.
"Даже если Финляндия и Швеция войдут в состав НАТО, это только усилит разногласия и недовольство других его членов", – приводит слова депутата РИА Новости.
Парламентарий считает, что НАТО должно заниматься своими разногласиями, а не браться за создание новых конфликтов. Шхагошев также подчеркнул, что Россия не меняет своих намерений по гарантиям безопасности, которые предлагают вернуть инфраструктуру альянса к границам 1997 года.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти следят за развитием ситуации с расширением НАТО. При этом он отметил, что не видит позитива в этом вопросе. По мнению турецкого лидера, скандинавские страны являются "гостевым домом" для террористических организаций.
В США, в свою очередь, заявили, что лидеры стран – членов Североатлантического альянса поддерживают намерение Финляндии и Швеции присоединиться к блоку. В Белом доме отметили, что Вашингтон ведет диалог с Турцией по поводу ее возражения насчет этого.
Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. По его словам, Швеция рассматривает те же сроки.
В США заявили, что поддержат заявки Финляндии и Швеции в НАТО
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