В Турции оценили возможность принятия Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность приятия Финляндии и Швеции в состав НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы следим за развитием ситуации с Финляндией и Швецией, но у нас нет позитива (по этому вопросу. – Прим. ред.)", – заявил турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что считает скандинавские страны "гостевым домом" для террористических организаций.
6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна не может продолжать отношения с Россией в прежнем виде. Она также не исключила, что в ближайшее время Хельсинки могут принять решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.
Позже данное намерение со ссылкой на дипломатические источники подтвердило Reuters. Собеседники агентства заявили, что Швеция, скорее всего, последует этому примеру.
В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для РФ
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