РФ примет шаги военно-технического характера из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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В МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности", – следует из опубликованного на сайте ведомства заявления.

В МИД добавили, что вступление Финляндии в НАТО будет прямым нарушением международно-правовых обязательств страны. В частности, Парижского мирного договора 1947 года, который предусматривает обязательство сторон не заключать союзы и не участвовать в коалициях, направленных против одной из них. Вступив в НАТО, Финляндия также нарушит договор с РФ 1992 года об основах отношений, согласно которому стороны будут воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости другой стороны, не будут использовать или разрешать использовать свою территорию для вооруженной агрессии против другой стороны.

Кроме того, Россия подчеркивала отсутствие каких-либо враждебных намерений в отношении Финляндии, однако это не убедило Финляндию сохранить курс на военное неприсоединение.

В ведомстве отметили, что политика военного неприсоединения была основой стабильности в Северной Европе много лет, а также основой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений между Россией и Финляндией. Уровень безопасности североевропейского государства был обеспечен на необходимом уровне.

Целью НАТО является продолжение расширения к границам РФ, создание очередного фланга для военной угрозы России.

"Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история", – отметили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство будет реагировать по ситуации.

Ранее сообщалось, что президент Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживают решение подать заявку на вступление страны в НАТО.

О готовности подать заявку на вступление в НАТО в Финляндии сообщили 24 февраля. Как отметила тогда официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного присоединения к Альянсу.