Президент и премьер Финляндии поддерживают решение подать заявку на вступление в НАТО

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Президент Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживают решение подать заявку на вступление страны в НАТО.

"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней", – приводит РИА Новости текст совместного заявления.

Отмечается, что вступление в НАТО позволит укрепить безопасность Финляндии.

О готовности подать заявку на вступление в НАТО в Финляндии сообщили 24 февраля. Как отметила тогда официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного присоединения к Альянсу.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих стран и региона.