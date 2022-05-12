Президент и премьер Финляндии поддерживают решение подать заявку на вступление в НАТО

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Президент Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживают решение подать заявку на вступление страны в НАТО.
"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней", – приводит РИА Новости текст совместного заявления.
Отмечается, что вступление в НАТО позволит укрепить безопасность Финляндии.
О готовности подать заявку на вступление в НАТО в Финляндии сообщили 24 февраля. Как отметила тогда официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного присоединения к Альянсу.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих стран и региона.
Финляндия и Швеция могут подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни – СМИ
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